بينهم عجوز يبلغ من العمر ٩٣ سنة.. تعافى ٢٥ من مصابى كورونا في البحيرة

شهد نزل الشباب بدمنهور "مركز التعليم المدني بدمنهور"، المخصص لعزل مصابى كورونا ذوى الحالات البسيطة، خروج 12 حالة بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد، وتحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية وعادوا لاستكمال فترة العزل بمنازلهم لمدة أسبوعين.













وأعلن الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحي بالبحيرة، شفاء وتعافى ١٣ مريضا من مصابى كورونا من محافظات "البحيرة والإسكندرية والجيزة والمنوفية"، بينهم عجوز يبلغ من العمر ٩٣ سنة، مقيم بمركز أبو المطامير، حيث تم حجزه بالحجر الصحى منذ يوم ١٦ من شهر مايو التجارى.













كانت محافظة البحيرة شهدت حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد من صفوف الجيش الأبيض لطبيبين يعملان بالمستشفى التعليمي وحميات دمنهور، بعد تأكد إصابتهما بالفيروس من خلال التحاليل الطيية التي أجريت لهما بالمعمل المشترك دمنهور وتم تحويلهما للحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم.









من جانبه، أكد الدكتور أحمد قطري، الأمين العام لنقابة الأطباء بالبحيرة، أن النقابة تدعم وتساند الأطباء الذين تضرروا من جائحة كورونا وأصيبوا بالفيروس، من خلال المتابعة على مدى اليوم مع مستشفيات الحجر الصحي وتقديم جميع أنواع الدعم لكل المصابين من الأطباء المصابين بكورونا.







