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فن

ماجد المصرى ينعى حسن حسني بكلمات مؤثرة

السبت 30/مايو/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
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منار نور
أعرب الفنان ماجد المصري القدير حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

ونشر الفنان ماجد المصرى  صورة للفنان حسن حسني وعلق قائلا : إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك ياعم حسن.. وفاة النجم المصري الكبير ( حسن حسني ).برجاء الدعاء وقرأة الفاتحة  " . 

توفي قبل قليل  الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
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