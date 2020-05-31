احذر من تغير لون إطار سيارتك





أما في حالة تحول لون الإطارات من الأسود إلى الرمادي فهذا يعني أنها تعمل بكفاءه المثالية وبالتالي فذلك يشير إلى اقتراب انتهاء صلاحيتها.





ويمتد الخطر على قائد السيارة ومرافقيه بل يمتد إلى السيارات والتي تسير حوله على الطريق أيضا لأن الإطار قد ينفجر وهو ما يؤثر على توازن السيارة ويتسبب في وقود بعض الحوادث.



كما يعد تغيير لون الإطارات هو الشئ الوحيد الذي قد يؤثر على صلاحيتها ولكن خلل ضغط الهواء، وكذلك إهمال ضبط زوايا الإطارات من الممكن ويتسبب في تلف الإطارات رغم عدم انتهاء عمرها الافتراضي.





يجد دائما بعض قائدي السيارات تغيرا في لون إطارات سياراتهم بعد فترة طويلة من استخدامها، ولكن الكثير منهم لا يهتمون كثيرا بهذه العلامة ويواصلون السير على الطريق.كشف خبراء السيارات عن سبب تغير لون الإطارات، مؤكدين أن ذلك يعني أنها فقدت أحد مكوناتها الكيميائية وهو أسود الكربون الذي يعمل على حماية الإطارات من أشعة الشمس فوق البنفسجية، وذلك ليمتصها ويحولها إلى حرارة عادية .