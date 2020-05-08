تعرف على فائدة ملء الإطارات بالنيتروجين

من المعروف أن الإطارات هي من أكثر الأجزاء المهمة في سيارتك لانها الجزء المسؤول عن تحريك وحمل وزن السيارة .



إطارات السيارة تحتوي بداخلها على الهواء المضغوط والذي بدروه يساعد العجل في حمل وزن السيارة وما بداخلها ولذلك ينصح الخبراء بضرورة تفقد الهواء في الإطارات بشكل دوري ويفضل في الصباح الباكر قبل التأثر بدرجة الحرارة .



ويتساءل الكثير حول أيهما أفضل للإطارات للمحافظة عليها وعلى الضغط المناسب النيتروجين أم الهواء العادي في الإطارات .







وفي هذا التقرير نستعرض فوائد تعبئة الإطارات بالنتروجين وتأثيره على عمر الإطارات .





يساعد النتروجين على إطالة عمر الاطارات على عكس الهواء العادي لانه يتفاعل مع مطاط الإطارات ويؤدي إلى إتلافها .



النتروجين يبقى داخل الإطارات لفترة اطول من الهواء العادي وفي حالة استخدام الهواء العادي سيؤثر على عمر الإطارات.



يحافظ على الإطارات من الصدأ والرطوبة لأنه جاف ولا يحتوى على الأكسجين الذي يتفاعل مع الهوا والرطوبة







كما يعمل النيتروجين على حماية الإطارات والتقليل من حدوث "البالونة" وهي انتفاخ جانبي للإطار يحدث بسبب اصطدام الإطارات بالمطبات والحفر. يؤدي ذلك إلى تلف الإطار و استبداله.



