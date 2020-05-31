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أخبار العالم

القوات العراقية تدمر 7 أوكار لداعش وتفكك 23 عبوة ناسفة في سامراء

الأحد 31/مايو/2020 - 10:37 م
القوات العراقية
القوات العراقية
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أ ش أ
 أعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري أن القوات الأمنية العراقية دمرت 7 مضافات وفككت 23 عبوة ناسفة في سامراء.

وقال الزهيري - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأتباء (نينا) اليوم /الأحد/ - "إن قوات قيادة عمليات سامراء نفذت عملية أمنية واسعة شرق منطقة نهر رصاصي بمساحة تقدر من 100 إلى 150 كيلومترا مربعا من خلال محورين، الأول للجيش والثاني للشرطة الاتحادية.. مشيرا إلى أن العملية ستستمر لأيام لمطاردة مجاميع ارهابية وبعض الخلايا النائمة وبإسناد طيران الجيش والهندسة العسكرية".

وأضاف أن العملية الأمنية أسفرت عن تدمير 7 مضافات لداعش وتفكيك 23 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع والأحجام، فضلا عن تفجير عدد من الخنادق والقناطر التي تستخدمها المجاميع الإرهابية، وإلقاء القبض على 12 مطلوبًا للقضاء، وفتح عدد من الطرق المحاصرة.
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