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بعد تعافيه من كورونا.. محافظ الدقهلية: تعليق الإجازات لجميع الأطقم الطبية لمدة شهرين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:38 م
الدكتور أيمن مختار،
الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية: إنه منذ إصابته بفيروس كورونا كانت لديه طاقة إيجابية بالشفاء، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يصيب أى شخص ولا يستثني أى أحد.

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دى إم سي"، أنه تلقى فيضان من الحب بعد تعافيه من كورونا من قبل أهالى محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة أيضا.

وأوضح أن شفاءه من كورونا كان بفضل الله ثم بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، لافتا إلى أنه قام بتنفيذ البروتوكول منذ اليوم الأول من إصابته وعمل تحليل أو مسح بعد 5 أيام من إصابته ثم مسح آخر بعد 48 ساعة، ثم مسحتين آخرين وراء بعضهما.

وأوضح أن زوجته أصابها الفيروس، وشفيت منه أيضا بعده بيوم ونصف أو يومين، حيث إن فترة علاجهما استمرت لمدة 14 يوما، وتم العودة إلى استئناف العمل مرة أخرى اليوم.

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم اجتماعه الأسبوعي مع محافظي مصر والذي حرص عليه منذ بدء فيروس كورونا، ومن الممكن إنشاء اجتماعين فى الأسبوع فى الفترة القادمة، مضيفا أنه من ضمن القرارات التى اتخذها المجلس اليوم تعليق الإجازات للأطباء وأجهزة التمريض لمدة شهرين حتى تنتهى تلك الأزمة.

وأشار إلى أن الزيادة النسبية فى الإصابات بكورونا تتطلب من الأطقم الطبية أن يكونوا متواجدين.
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