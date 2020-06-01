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شئ مقلق.. إسلام عنان يرد على ارتفاع اعداد كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:55 م
شئ مقلق..إسلام عنان
شئ مقلق..إسلام عنان يرد على زيادة ارتفاع اعداد كورونا
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فرح علاء الخولي
دعا الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى عدم الفزع من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، خصوصا وأن نسبة الارتفاع ما زالت ثابتة، موضحا أن كل 10 أشخاص ينقلون العدوى إلى 14 غيرهم.

وأضاف إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية عبر "سكايب، على قناة  "إكسترا نيوز"، أن ما يقلقنا هو عدم انكسار زيادة العدد في الإصابات بعد مرور أسبوعين.

وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أننا حاليا في مرحلة التصاعد حتى نصل إلى الذروة، معقبا: "المشكلة أن الذروة تطول معانا.. الشهر ده هو الحاسم لحدوث الذروة".

وأشار إلى أن هناك عدة سيناريوهات لانتهاء الموجة الأولى من الفيروس، إحداهما أعلنته وزارة التعليم العالي وهو أنها ستنتهي في 16 يوليو، وهناك سيناريو آخر أنها ستنتهي في الأسبوع الثاني من أغسطس، متوقعا أن الموجة الثانية ستكون ضعيفة.

وأكد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية حتى نكسر حدة المرض، ويقل معدل نقل العدوى بين المواطنين.
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