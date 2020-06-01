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توك شو

استشارى حساسية: الأطفال فى أمان ونسب إصابتهم بفيروس كورونا ضعيفة .. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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آيات أحمد
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، إن معدل إصابة الأطفال بفيروس كورونا ضعيفة ونسب المضاعفات التى يتعرضون إليها أقل، كما أن نسب الوفيات أقل أيضًا ولا نعلم السبب حتى الآن، لافتًا إلى أن مستقبلات الفيروس لدى الاطفال لا تنمو جيدًا لدى الأطفال بنسب الدرجة لدى البالغين.


أضاف أمجد الحداد فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا ليس له كتالوج ولذلك يجب توخى اقصى درجات الحذر والوقاية للحفاظ عليهم، مشيرًا إلى أنه يجب المحافظة على التغذية المناعية لدي الأطفال فى تلك الفئة العمرية والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وتابع أن أعراض فيروس كورونا مختلفة قد تأتى بأعراض صداع، او أعراض تنفسية، أو فقدان لحاسة الشم، او فقدان لحاسة التذوق، أو تأتى دون أعراض نهائيًا.

أوضح أن فيروس كورونا من الممكن أن يكون بعض أعراض الإصابة بالإسهال ومن الممكن أن نشتبه بأعراض نزلة معوية، كما أنه من الممكن ان يأتى باعراض نزلة برد أو أنفلونزا، محذرًا بأنه لو أصيب اى فرد بعرض واحد فعليه التعامل فورًا بأنه مريض فيروس كورونا حتى يثبت العكس.

وأوضح أن مرضى كورونا يجب عليهم العزل المنزلى والحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة واتباع تعليمات الطبيب لحين تماثلهم للشفاء.
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