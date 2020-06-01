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أستاذ علم الفيروسات: الكمامات القماش تحد من انتشار كورونا.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:55 م
قناع
قناع
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عادل نصار

أكد الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، أن القناع طوق النجاة من هذه الاوباء خلال الفترة الحالية تحديدا، مشيرا إلى أن الكمامات المصنعة من الأقمشة تساعد إلى حد ما من الحد من انتشار الفيروس.


وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، المذاع عبر شاشة «اكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، أن الجمعية الملكية البريطانية قالت أن الأقنعة القماش تساهم لحد كبير في مكافحة الفيروس الخطير، الفيروس في منتهى الخطورة ولازم نلبس القناع ونغسل الايدي بالماء والصابون وتجنب لمس القناع أثناء استخدامه.


وتابع أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، أن القناع القماش يمكن استخدامه بشكل متكرر ولكن مع تنظيفة بالكحول، وأما عن الأطفال لابد من عمل تباعد اجتماعي وانهاء التكدس في المدارس، والخروج للضرورة فقط في هذه الأيام.


وطالب شاهين، المواطنين غسل الأيدي كل ساعتين وعدم تناول الأطعمة إلا بعد غسل الأيدي أيضا بالماء والصابون، متابعا أن :"الشعب المصري طيلة عمره واعي ومثقف والكمامات أصبحت منتشرة بشكل كبير ودي ظاهرة جميلة ونشجع هذا الأمر".


وأنهى أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، قائلا :«الفيروس لم يتغير من ناحية الشراسة، لكن المواطن هو اللي بيجيبه لنفسه، وعلينا ارتداء الكمامة وتناول طعام متوازن ولعب الرياضة، وهو مرتبط بسلوكيات الانسان».

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