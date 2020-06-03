جامعة حلوان: تخصيص مبنى عزل للعاملين والطلاب بالجامعة.. مستشفى بدر الجامعي يبدأ استقبال مصابي كورونا السبت المقبل

جامعة حلوان: خدمة استعلامات هاتفية للرد على استفسارات أبناء الجامعة حول فيروس كورونا

مستشفى بدر الجامعي يبدأ استقبال مصابي كورونا.. السبت

العمل على تخصيص مبنى عزل للعاملين بالجامعة





أعلنت جامعة حلوان عن إعدادها خطة شاملة للتصدى لفيروس كورونا المستجد ومساندة أبنائها من العاملين والطلاب فى ظل هذه الأزمة بعدة طرق .





وأكد مجلس جامعة حلوان أنه يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز مستشفى بدر الجامعى، والانتهاء من الأعمال الهندسية ليدخل الخدمة ابتداء من السبت المقبل الموافق ٦ /٦ /٢٠٢٠ لتبدأ في استقبال المصابين والعمل على علاجهم.





وأضاف مجلس الجامعة أن المستشفى ستعمل على علاج الحالات الحرجة والمتوسطة من العاملين بالحامعة، أعضاء هيئة التدريس، الطلاب وجميع المترددين على المستشفى.





كما أوضحت الجامعة أنه جار العمل على تجهيز مبنى كامل بالمدينة الجامعية بحرم الجامعة لعزل الحالات الصحية المستقرة ممن ثبت ايجابية اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن مبنى العزل هذا مخصص لعزل حالات كل من "العاملين بالجامعة، أعضاء هيئة التدريس الطلاب".





أعلن مجلس جامعة حلوان أنه سيتم انشاء مركز استعلامات هاتفية طبية لكل منتسبى جامعة حلوان وأسرهم، للرد على كافة الاستفسارات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا .





ويتم ذلك من خلال اساتذة كلية الطب بالجامعة وجار الإعلان عن هذه الارقام فى اقرب وقت .





كما أطلقت جامعة حلوان خدمة للرد على جميع استفسارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكليات جامعة حلوان وقطاعاتها المختلفة فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد ، عبر إطلاق مجموعة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .





ويتم ذلك بواسطة اساتذة من كلية الطب و بإشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض المتوطنة والمعدية بكلية الطب جامعة حلوان. لتقديم النصائح و الطرق الوقاىية ، الخاصة بفيروس كورونا المستجد





ويمكن الدخول الى هذه المجموعة عبر هذا الرابط : https://www.facebook.com/groups/HelwanCOV19/?ref=share









يأتى ذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد ، وتكليف الدولة المستشفيات الجامعية بعلاج و عزل المصابين و تحويل المستشفيات الجامعية لمستشفيات عزل للقضاء على الوباء .



