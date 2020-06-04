أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفضح الخماسي الإرهابي داخل قناة الجزيرة.. وزيرة التضامن: وارد فتح الحضانات بعد أسبوعين.. والصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الأربعاء، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:





أكد الإعلامي احمد موسى إن الجزيرة تقوم بما يسمى "ما خفي كان أعظم" بزعامة خماسى شبكة الجزيرة الارهابية الذين لهم دور في إستهداف مصر منذ سنوات.





قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانة رجاء الجداوي قرأت خبر وفاتها وهي على قيد الحياة، وأكد أن رجاء بحالة صحية جيدة، وما تم نشره عن وفاتها غير صحيح.





أكد الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن الطلب على أدوية المناعة والفيتامينات والمسكنات أصبح عاليا؛ بسبب أن هناك تخوفا من الناس حتى وان لم يكن لديهم أي أعراض كورونا.





قال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير حميات إمبابة ، إن تواجد أى شخص في مكان به تجمعات كبيرة مصابين بفيروس كورونا تكون نسبة إصابته بالفيروس عالية.





قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إنه وفق أعداد إصابات فيروس كورونا اليوم والتي تقدر بـ 1079 حالة جديدة تدل على ان هناك تراجعا في اعداد الإصابات في المحافظات الاعلى في معدلات الإصابة وهى القاهرة والجيزة والقليوبية.





قال الدكتور إيهاب عطية مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوي بوزارة الصحة إن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة أفضل طرق الوقاية من كورونا.



