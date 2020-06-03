بعد شائعة وفاتها.. أشرف زكي: أى خبر عن الفنانة رجاء الجداوي من خلالي أو ابنتها

قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانة رجاء الجداوي قرأت خبر وفاتها وهي على قيد الحياة، وأكد أن رجاء بحالة صحية جيدة، وما تم نشره عن وفاتها غير صحيح.

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وأضاف أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية برنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن رجاء الجداوي لديها محبين كثيرين ويدعون لها بالشفاء، وأنه طالبها بعمل مقطع صوتى لكى تطمئن الجميع عليها، وكشف أنه طالب الجميع بعدم الحصول على أى خبر خاص بالفنانة رجاء الجداوي الا من خلاله أو من خلال نجلتها فقط.



وكشف أشرف زكى أن هناك أعداء للمصريين والفنانين، وأن هناك بعض الجماعات الإرهابية يروجون عبارات مسيئة وبعض الأشخاص قاموا بنشر خبر وفاتها اليوم.





وأشار إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز تطالب الفنانين ومحبي رجاء الجداوي بالصلاة والدعاء لها بالشفاء والمرور من هذه الأزمة الصعبة بعد إصابتها بكورونا.





وأوضح أن الجميع عليه أن يتوخى الحذر ويلتزم بتعليمات وزارة الصحة، وان يكون هناك مسافات بين كل شخص وآخر، وأكد أن الفنانين جميعًا بصحة جيدة ولا توجد حالات اخري مصابة بفيروس كورونا.