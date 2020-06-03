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توك شو

أشرف زكي يكشف حالة رجاء الجداوي بعد وضعها فى العناية المركزة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:35 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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البهي عمرو

قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانة رجاء الجداوي بحالة صحية جيدة، والحالة مستقرة بعد وضعها فى العناية المركزة، وما تم نشره عن وفاتها غير صحيح.


وأضاف أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن رجاء الجداوي لديها محبين كثيرين ويدعون لها بالشفاء.


وأشار إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز تطالب الفنانين ومحبين رجاء الجداوي بالصلاة و الدعاء لها بالشفاء و المرور من هذه الأزمة الصعبة بعد إصابتها بكورونا.


وأوضح أن الجميع عليه أن يتوخى الحذر ويلتزم بتعليمات وزارة الصحة، وان يكون هناك مسافات بين كل شخص وآخر.


ولفت إلى أن تم اغلاق المقر الإداري للنقابة لمدة أسبوعين وذلك للتعقيم و وسيكون هناك قرارات للحفاظ على صحة الفنانين.


وفى نهاية المكالمة طالب تامر أمين أشرف زكى، بتوجيه التحية لزوجته الفنانة روجينا على دورها فى مسلسل البرنس خلال رمضان 2020، مؤكدًا روجينا تستحق جائزة الاوسكار لهاز العام عن دورها فيه.

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