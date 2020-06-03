AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يفضح الخماسي الإرهابي داخل قناة الجزيرة ..فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:41 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
محمود محسن
أكد الإعلامي احمد موسى إن الجزيرة  تقوم بما يسمى "ما خفي كان أعظم" بزعامة خماسى شبكة الجزيرة الارهابية الذين لهم دور في إستهداف مصر منذ سنوات.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد  "هما يعرفوا اقصد ايه وعندي ايه والأسماء دي تعلم الحقائق اللى تحت ايدي" وسأعرض حقيقتهم بالتفصيل. 

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي ـأن الشخص الأول في الجزيرة الإرهابية هو "محمد بن ثامر وهو رئيس مجلس ادارة شبكة الجزيرة الارهابية معلقا "أنا اعرف بلاويك" وما قمت به.

وأشار الإعلامي أحمد موسى أن الشخص الثاني في خماسي شبكة العار هو فوزي بشرة وهو المسئول عن الاعداد لاتقارير الاذاعية في الجزيرة الارهابية مشيرا إلى أنكم بتعملوا حاجات استغفر الله".

وقال أحمد موسى  إن هناك ياسر أبوهلالة وهو مدير قناة الجزيرة الارهابية وهو يعمل شغل سري وهو ثالث عضو في شبكة الخماسي أما رابع عضو هو عاصف حميدي كمدير الاخبار في قناة الجزيرة الاهاربية وهو "الصدر الحنين بتاعهم وهو بيشتغل لصالح حامد بن ثامر اما الخامس أحمد الشروف مدير تحرير في قناة الجزيرة الاهابية وهو يؤدي دور قذر وعندي ما يثبت ذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

22 مصابا بفيروس كورونا في برج بالدوحة معظمهم عاملين في قناة الجزيرة

أحمد موسى: الفيسبوك ارتكب جريمة بتعيين الإرهابية توكل كرمان مشرفة على المحتوى

شاهد.. أحمد موسى يطالب بعرض لحظات إعدام هشام عشماوي

أحمد موسى: الغنوشي وجماعة الإخوان بيورطوا تونس في التنظيمات الإرهابية.. فيديو

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة توجه بزيادة إنتاج أدوية المناعة وضخها بالصيدليات للمواطنين

تامر أمين: حالة الفنانة رجاء الجداوي صعبة للغاية

إصابة ملكة جمال مصر بفيروس كورونا

لغز محير.. وفاة طفل بعد غفوة الأم بجواره

أشرف زكي يكشف حالة رجاء الجداوي بعد وضعها فى العناية المركزة

الإفتاء توضح التصرف الشرعي لمن فاتته معظم صلوات اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. نداء عاجل من محامي جورج فلويد.. ووعيد لـ3 متورطين في قتل الضحية

شاهد.. فورد برونكو 2021 فى تصميم تخيلى جديد .. صور

يرفع الأنيميا ويقوي المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالموز