أحمد موسى يفضح الخماسي الإرهابي داخل قناة الجزيرة ..فيديو

أكد الإعلامي احمد موسى إن الجزيرة تقوم بما يسمى "ما خفي كان أعظم" بزعامة خماسى شبكة الجزيرة الارهابية الذين لهم دور في إستهداف مصر منذ سنوات.





وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد " هما يعرفوا اقصد ايه وعندي ايه والأسماء دي تعلم الحقائق اللى تحت ايدي" وسأعرض حقيقتهم بالتفصيل.





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي ـأن الشخص الأول في الجزيرة الإرهابية هو " محمد بن ثامر وهو رئيس مجلس ادارة شبكة الجزيرة الارهابية معلقا "أنا اعرف بلاويك" وما قمت به.





وأشار الإعلامي أحمد موسى أن الشخص الثاني في خماسي شبكة العار هو فوزي بشرة وهو المسئول عن الاعداد لاتقارير الاذاعية في الجزيرة الارهابية مشيرا إلى أنكم بتعملوا حاجات استغفر الله".





وقال أحمد موسى إن هناك يا سر أبوهلالة وهو مدير قناة الجزيرة الارهابية وهو يعمل شغل سري وهو ثالث عضو في شبكة الخماسي أما رابع عضو هو عاصف حميدي كمدير الاخبار في قناة الجزيرة الاهاربية وهو "الصدر الحنين بتاعهم وهو بيشتغل لصالح حامد بن ثامر اما الخامس أحمد الشروف مدير تحرير في قناة الجزيرة الاهابية وهو يؤدي دور قذر وعندي ما يثبت ذلك.



