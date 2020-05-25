منير أديب: سلوك قناة الجزيرة في دعم الجماعات الإرهابية أمر معتاد ..فيديو

قال منير أديب الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية : إن السلوك المغرض الذي تتبعه قنوات الجزيرة ليس جديدا عليها، فمنذ إنطلاقها عام 1996 وهي تنشر محتوى إعلامي هدفه التشكيك في أنظمة الحكم المحيطة بدولة بقطر.





وأضاف منير أديب ، عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن دولة قطر ساهمت في سقوط العديد من الأنظمة العربية، ضاربا مثال على ذلك مع ما يحث في ليبيا واليمن.





وأشار إلى أن هناك منصات إعلامية أخرى تابعة لمنصات العنف والتحريض ساهمت مع قناة الجزيرة في التحريض على العنف والتطرف.





وأوضح أن المقال الذي نشرته قناة الجزيرة والذي دعمت من خلاله هشام عشماوي، ليس هو الدليل الوحيد على دعمها للجماعات الإرهابية بل إن هناك أدلة كثيرة من الماضي تدل علي ذلك.



