لحظة إعدام هشام عشماوي الحقيقي في الاختيار تحقق مليون مشاهدة





وتضمنت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار عدة لقاءات مع الأبطال الحقيقيين لموقعة البرث والواحات وغيرها، رووا فيها بطولات الجيش المصري والقوات المسلحة، واللحظات الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسي، وذلك بعدما انتهت الأحداث الدرامية للمسلسل في الحلقة 29.



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عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد منسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.



بينما أعلن المنتج تامر مرسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن تحضيره لمسلسل الاختيار الجزء الثاني، ونشر صورة مكتوبا عليها:"إلى اللقاء فى الاختيار2".





يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الاختيار" خلال الموسم الحالي، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.