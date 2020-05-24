مخرج مسلسل الاختيار: كنت خايف من العمل لأنه مسئولية تاريخية

توجه المخرج بيتر ميمي بالشكر لكل صناع مسلسل الاختيار بعد النجاح الكبير الذي حققوه في موسم رمضان، وحكى عن السبب الذي جعله متخوفا من قبول العمل في البداية.









وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "اول ماعرفت انى هعمل مسلسل (الاختيار ) من سنة تقريبا كنت خايف جدا انا وفريق العمل لانها مسئولية كبيرة، مسئولية قدام الشهداء والناس والبلد".









وتابع: "ومسئولية تاريخية قدام الاجيال اللى جاية لانه مش مجرد مسلسل هيتعرض فى رمضان ينجح او يفشل!".





واختتم: "بس الحمدلله اظن اننا كنا ادها وربنا سترها معانا وروح (منسى) الله يرحمه كانت معانا، وبشكر ثقة البلد والشركة اننا نكون مسئولين على مشروع بالاهمية ديه، (و فيه رجالة ساعدونا مقدرش اذكر اسمائهم وهم مش محتاجين ده أصلا) رحم الله شهداء الوطن".





المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، سارة عادل، محمود حافظ، مها نصار، ضياء عبدالخالق، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.







