محمود علم الدين: قناة الجزيرة ذراع للمخابرات القطرية.. فيديو

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة، تعليقا على واقعة ضبط تسجيلات مفبركة في أستديو مشبوه لجماعة الإخوان الإرهابية، اليوم، إن ماحدث يشير إلى حالة يأس واضح من قناة الجزيرة من بث الأخبار التقليدية، وبالتالي تلجأ كعادتها لبعض الأشخاص لتحقق أهدافها.





وأضاف محمود علم الدين عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن الجزيرة ليست مجرد قناة، ولكنها ذراع قوي لجهاز الاستخبارات القطري، الذي يعمل لصالح أجهزة أستخبارتية أخرى.





وأشار علم الدين إلى أن قناة الجزيرة تتبع الحرب النفسية والمعلوماتية، والتضليل الإعلامي منذ ثورة 30 يونيو، وليس بالجديد عليها تلك الأفعال المضللة.





وأوضح علم الدين أن قناة الجزيرة نظرا لردود الأفعال القوية ، أضطرت لحذف المقال الذي نشرته عن هشام عشماوي ، والتي وصفته فيه بأنه أحد رموز المعارضة الإسلامية.





وتابع أن هناك نوعا من الإصرار من قناة الجزيرة علي المضى في مثل تلك الأعمال المفبركة، وهو لا يمثل سوى إفلاس لها وللجماعات الإرهابية.