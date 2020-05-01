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أخبار العالم

الجيش السوداني يكذب قناة الجزيرة ويقرر اتخاذ إجراءات ضدها

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
نفت القوات المسلحة السودانية الأنباء التي بثتها قناة الجزيرة القطرية حول وصول طائرة إماراتية إلى السودان ونقلها جنودا لدعم أحد طرفي الصراع في ليبيا. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

 وقال الجيش السوداني فى بيان صحفي أصدره العميد د ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي للقوات المسلحة: "ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا والذي لم يتحرى فيه المهنية الصحفية والمصداقية والدقة واخذ الخبر من المصادر الرئيسة ."

واكد البيان انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة القطرية بما يحفظ حقوق السودان قيادة و شعبا ويحفظ سيادته ومحاسبة كل من تسول له نفسه ترويج اخبار وشائعات كاذبة للمساس بامن واستقرار السودان.

وأوردت الوكالة نص البيان الصادر عن الجيش السوداني والذي جاء فيه: 
 بيان صحفي
نفي وصول طائرة اماراتية الى السودان ونقل جنود لدعم احد طرفي الصراع في ليبيا .

بثت قناة الجزيرة الاخبارية معلومات كاذبة تندرج تحت عملية تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي للتشكيك في مصداقية قيادة البلاد ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا...وذلك بنسج اخبار كاذبة بالتزامن مع هبوط طائرة اماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية بمطار الخرطوم في إطار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية قيادة وشعبا بمناسبة شهر رمضان المعظم للأسر الفقيرة تحتوي على مساعدات صحية وانسانية وكان في استقبالها السفيرالإماراتي بالخرطوم ولجنة استقبال رسمية من الحكومة السودانية.

ولم يكن من طبيعة مهمة هذه الطائرة نقل اي محتويات أخرى من السودان والحديث عن حضور مسئول أمني إماراتي وحمل الطائرة لعسكريين سودانيين لدعم احد الفرقاء الليبيين عار من الصحة

وننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا والذي لم يتحر فيه المهنية الصحفية والمصداقية والدقة واخذ الخبر من المصادر الرئيسة ...
عليه نؤكد على الآتي :

اولا - سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة الاخبارية بما يحفظ حقوق السودان قيادة وشعبا ويحفظ سيادتة ومحاسبة كل من تسول له نفسه ترويج اخبار وشائعات كاذبة للمساس بامن واستقرار السودان .

ثانيا - شكر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام دولة الإمارات العربية قيادة وشعبا وابناء الشيخ زايد لدعمهم السخي والمتواصل لاخوتهم السودانيين بلا منن ولا أذى ..

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