باعوا البلد بـ 3 آلاف دولار.. المتهمون بالعمل مع قناة الجزيرة: الإخوان طلبوا فبركة فيديوهات ضد مصر

قال المتهم سامح حنين أن قيادات الاخوان المقمين فى تركيا وقطر تواصلوا معه وطلبوا منه انتاج فيديوهات لقناة الجزيرة الاخوانية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها مقابل 3 الاف دولار لكل فيديو .





وتابع المتهم أنه قام بانتاج فيديوهات لبرنامج هذا الصباح وتحت المجهر وعدد من البرامج المسائية لقناة الجزيرة الاخوانية وأن الاموال كانت تتم تحويلها من شبكة قنوات الجزيرة على حسابه الشخصى فى أحد البنوك بمنطقة الدقى باجمالى تحويلات 150 الف دولار .





وقال المتهم أحمد ماهر عزت صاحب ستوديو بوهيميا أنه تم تكليفه من عبدالرحمن القرضاوى وعبد الله القدوم المقيمين فى تركيا بتصوير فيديوهات ضد الدولة المصرية مقابل الحصول على 3 الاف دولار للفيديو الواحد وكتابة سيناريوهات تتنجها شبكة رصد وتعرضها بعد ذلك على قناة الجزيرة وقنوات الإخوان واليوتيوب ومن ابرز تلك الاعمال فيديو عن انهيار اقتصاد الدولة المصرية وفيديو عن نقل مواطنين من جزيرة القرصاية وانه استعان ببعض المواطنين من خارج الجزيرة وتم فبركة الفيديو على انه تهجير قصرى واخر فيديو عن فيروس كورونا وخروجه عن السيطرة فى مصر .