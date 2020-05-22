ماذا يريد الإخوان من سيناء؟ عضو بالجماعة يفضح مخطط القيادات..فيديو

قال المتهم سلامة سالم على، وشهرته "سلامة البس"، إنه من سكان قرية البالوظة مركز بير العبد بشمال سيناء، وانضم لجماعة الإخوان الإرهابية عام1992.

وأضاف المتهم خلال اعترافاته: " جالى تكليف من قبادات الإخوان انى اكون مجموعة لجمع معلومات سياسية واقتصادية عن محافظة شمال سيناء علشان يسنخدمها إعلامي الإخوان، أعضاء اللجان الإعلامية ضد النظام، وذلك علشان يعملوا مادة اعلامية يستخدموها فى صنع افلام وثائقية ضد الجيش والشرطة ولكى يستخدمها المذيعين العاملين فى فنوات تركيا".









وأضاف : " من فترة تواصل معايا عيد مرزوق علشان انا ومجموعتى نعمل مادة إعلامية باسم القصف العشوائى لتصوير احوال اهالي سيناء على انها سيئة " .



