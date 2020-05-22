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برلمان

الحملة الرسمية لدعم مؤسسات الدولة تطالب بالالتزام بقرارات الحكومة لمواجهة كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:33 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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طالبت الحملة الرسمية لدعم مؤسسات الدولة برئاسة اللواء أحمد زغلول رئيس الحملة من الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية دعم الدولة المصرية فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا بصفة عامة ومن خلال الالتزام التام بقرارات الحكومة خلال أيام عيد الفطر المبارك بصفة خاصة وفرض الحظر الكامل للتحركات خلال الاحتفالات العامة التى قد ينتج عنها تجمعات كبيرة.

وأكدت الحملة فى بيان لها اصدرته اليوم ضرورة دعم ومساندة الجيش الأبيض المصرى مع تأهيل وتطوير المستشفيات والأماكن المتاحة خاصة المدن الجامعية وبيوت الشباب لتقوم بدورها فى منظومة العزل الصحى اضافة الى توفير الأسرة والكوادر الطبية اللازمة لمواجهة الأزمة ومتابعة إنتاج اللقاح اللازم سواء فى مصر أو العالم لمواجهة الفيروس.

كما طالبت الحملة الرسمية لدعم مؤسسات الدولة بعدم الخروج من المنزل خلال أيام عيد الفطر المبارك إلا للضرورة القصوى والالتزام بالإجراءات الاحترازية مع وضع نظام منضبط لذلك بما لا يؤثر على الإنتاج مؤكدة على أهمية دور الإعلام فى تحقيق الوعى العام فيما يخص بالالتزام بجميع الاحتياطات للحد من انتشار فيروس كورونا فى مقدمتها ضرورة ارتداء جميع الموظفين والمواطنين للكمامات ونشر هذه الثقافة داخل المجتمع.

وأعرب اللواء أحمد زغلول عن ثقته التامة فى قدرة الشعب المصرى العظيم على دعم ومساندة جهود الدولة المصرية بجميع مؤسساتها بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا والحد من انتشاره خلال المرحلة الحاسمة التى نمر بها حاليا لمواجهة هذا الفيروس معلنا ثقته التامة فى قدرة مصر على تجاوز ازمة فيروس كورونا باقل الخسائر
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