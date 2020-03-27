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أخبار البلد

أحمد موسي يعلق على إصابة قيادات جماعة الإخوان بفيروس كورونا المستجد.. شاهد

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:20 ص
أحمد موسي
أحمد موسي
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مصطفى كرم
أعلن الاعلامي أحمد موسي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إصابة عدد من قيادات جماعة الإخوان بفيروس كورونا المستجد 

وكتب موسي قائلا: "إصابة الارهابي الاخواني أكرم كساب بفيروس كورونا في أمريكا ... الفيروس يتوغل ويضرب الإرهابيين من لندن الي أمريكا".

وتابع في بوست أخر قائلا "إصابة الارهابي محمود الابياري قيادي تنظيم الخونة الاخوان بفيروس كورونا في العاصمة البريطانية لندن".

وأكدت السلطات الصحية فى بريطانيا تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة امس فقط بسبب فيروس كورونا الخطير.

ويبلغ العدد الرسمي للمصابين بالمرض في المملكة المتحدة 9529 فقط، ويجري حاليا ترشيد الاختبارات لمرضى المستشفيات يعانون أمراضا خطيرة، ولذلك من المستحيل معرفة الحجم الحقيقي للعدوى. 
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