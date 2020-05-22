شاهد.."كحك وبسكوت" من محافظة بني سويف لأسر شهداء الجيش والشرطة بمناسبة عيد الفطر

واصلت محافظة بني سويف تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم تقديم التهنئة لأسر وأهالي شهدا ء الواجب بمناسبة من القوات المسلحة والشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، حيث يبلغ عددهم 95 شهيدا على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وذلك منذ يناير 2011 وحتى تاريخه.





حيث قام السيد بلال حبش نائب المحافظ ترافقه شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، بزيارة عدد من أسر الشهداء ، حيث نقلوا تحيات وتهنئة محافظ بني سويف لهم بعيد الفطر المبارك، واستفسروا منهم عن أحوالهم المعيشية وظرفهم الاجتماعية والصحية .





إقرا أيضا :





وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية توفير الرعاية والمواساة الدائمة لأسر وأبناء شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة من خلال الإطلاع والمتابعة المستمرة لأحوالهم كنوع من رد الجميل لشهداء مصر الأبطال الذين جادوا باغلى ما يملكون دفاعا عن تراب الوطن مقدساته.



