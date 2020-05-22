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محافظات

شاهد.."كحك وبسكوت" من محافظة بني سويف لأسر شهداء الجيش والشرطة بمناسبة عيد الفطر

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:27 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
واصلت محافظة بني سويف تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم  تقديم التهنئة  لأسر وأهالي شهداء  الواجب بمناسبة من القوات المسلحة والشرطة بمناسبة  حلول عيد الفطر المبارك ، حيث يبلغ  عددهم 95 شهيدا  على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وذلك منذ يناير 2011 وحتى تاريخه. 

حيث قام السيد بلال حبش  نائب المحافظ ترافقه  شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة  بديوان عام  المحافظة، بزيارة عدد من أسر الشهداء ، حيث نقلوا تحيات وتهنئة محافظ بني سويف لهم بعيد الفطر المبارك، واستفسروا منهم عن أحوالهم المعيشية وظرفهم الاجتماعية والصحية . 

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وأشار  نائب المحافظ  إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم  بأهمية توفير الرعاية والمواساة  الدائمة لأسر وأبناء شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة من خلال الإطلاع والمتابعة المستمرة لأحوالهم كنوع من رد الجميل لشهداء مصر الأبطال الذين جادوا باغلى ما يملكون دفاعا عن تراب الوطن مقدساته. 

حيث تم تشكيل فرق عمل من المحافظة والوحدات المحلية ومكتب المستشار العسكرى  ومديرية الأمن والجهات المعنية بأسر الشهداء ، وتم وضع جدول زمنى للمرور على كافة أسر شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة ممن استشهدوا  منذ عام 2011 وحتى اليوم ، حيث يتم تقديم التهنئة بالعيد مع هدية رمزية "علبة كعك وبسكوت" لإدخال الفرحة والسرور على نفوس أهالى وذوي الشهداء خاصة الأطفال منهم، والتأكيد على أن دولتهم بقيادتها السياسية وشعبها وحكومتها لن تنسى تضحيات أبنائها الأبرار في سبيل أمانها وأمنها ورفعتها  والحفاظ على مقدراتها. 
شاهد.."كحك وبسكوت" من محافظة بني سويف لأسر شهداء الجيش والشرطة بمناسبة عيد الفطر
شاهد.."كحك وبسكوت" من محافظة بني سويف لأسر شهداء الجيش والشرطة بمناسبة عيد الفطر
شاهد.."كحك وبسكوت" من محافظة بني سويف لأسر شهداء الجيش والشرطة بمناسبة عيد الفطر
شاهد.."كحك وبسكوت" من محافظة بني سويف لأسر شهداء الجيش والشرطة بمناسبة عيد الفطر
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