الفيديو الواحد بـ3 آلاف دولار.. شاهد اعترافات خلية الإخوان المتورطة فى العمل مع قناة الجزيرة

قال المتهم سامح حنين أحد أعضاء الخلية الإخوانية المتورطة فى العمل ضد الدولة المصرية إن عددا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية تواصل معه لإنتاج فيديوهات لصالح قناة الجزيرة وضد الدولة المصرية مقابل 3 آلاف دولار لكل فيديو.





وأضاف المتهم أنه بالفعل انتج فديدوهات مثل "برنامج هذا الصباح وتحت المجهر" وعدد من البرامج المسائية فى نفس القناة، مضيفا "الفلوس كانت بتتحولى على حسابى فى البنك بإجمالى 150 ألف دولار".





وقال المتهم الثانى احمد ماهر عزت صاحب الاستوديو: " انا اتكلفت من عبد الرحمن القرضاوى المقيم فى تركيا انى اصور فيديوهات ضد الدولة المصرية مقبال 3 الاف دولار للفيديو الواحد وكتابة سينارويهات تنتجها شبكة رصد لتعرض على قناة الجزيرة وقنوات الإخوان على اليوتيوب أبرزها كتابة فيديو يبين انهيار اقتصاد الدولة المصرية ".





وأضاف : " عملت فيديو عن نقل الناس من مثلث ماسبيرو وجبت ناس من خارج المنطقة علشان يصورو الناس هناك وهما خارجين على انه تهجير قسرى، وأخر تكليف كان على فيروس كورونا وجاتلى تعليمات انى اصور فيديوهات عن عدم قدرت الدولة فى مواجة الفيروس .



