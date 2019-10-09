Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رد حاسم من الأكراد على القصف العشوائي للمدفعية والطائرات التركية على شمال سوريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:08 م
عناصر قوات سوريا
عناصر قوات سوريا الديمقراطية
Advertisements
محمد علي
قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن «قسد» لديها القدرة على المناورة والجيش التركي لن يحقق أهدافه في سوريا، وذلك بعد أن بدأت تركيا عدوانها المسلح لضرب معاقل الأكراد السوريين، وفق سكاي نيوز.

وأضاف المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن المناطق من رأس العين حتى تل أبيض تتعرض لقصف عشوائي من المدفعية والطائرات الحربية التركية.

ووفق مصادر تركية، فإن العملية العسكرية بدأت بقصف جوي على أن يتبعها قصف مدفعي.

وحذر الكرملين من مغبة الاستمرار في العملية العسكرية، قائلا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن حث أردوغان على عدم الإضرار بعملية السلام السورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انسحاب أمريكي من قاعدة بسوريا.. تتخلى عن الأكراد وتتركهم بمواجهة أردوغان

بوتين يوجه إنذارا شديد اللهجة لـ أردوغان

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على إعلان تركيا تنفيذ عملية عسكرية في سوريا

قسد: أمريكا طعنتنا في الظهر

موسكو: نأمل أن تلتزم تركيا بوحدة الأراضي السورية

وصفها بالحروب السخيفة ...أول تعليق من ترامب على العملية العسكرية التركية المرتقبة بسوريا

ترشيحاتنا

شاهد.. وصول جثمان الفنان طلعت زكريا مسجد العمري في الإسكندرية

وفاة طلعت زكريا.. شاهد قصة خلافاته مع عادل إمام

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها

عاجل .. أردوغان يشن عملية عسكرية في شمال سوريا وسط حالة من الذعر بين السكان

تهدد مسابقة الدوري.. اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور بشأن موعد مباراة القمة

كاف: الزمالك والمصري مهددان بالهبوط محليا والإقصاء إفريقيا.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية

جدعنة السوهاجية.. الأهالي يتبرعون بوحدة غسيل كلى لمستشفى حكومي.. صور