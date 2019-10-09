رد حاسم من الأكراد على القصف العشوائي للمدفعية والطائرات التركية على شمال سوريا

قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن «قسد» لديها القدرة على المناورة والجيش التركي لن يحقق أهدافه في سوريا، وذلك بعد أن بدأت تركيا عدوانها المسلح لضرب معاقل الأكراد السوريين، وفق سكاي نيوز.



وأضاف المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن المناطق من رأس العين حتى تل أبيض تتعرض لقصف عشوائي من المدفعية والطائرات الحربية التركية.



ووفق مصادر تركية، فإن العملية العسكرية بدأت بقصف جوي على أن يتبعها قصف مدفعي.



وحذر الكرملين من مغبة الاستمرار في العملية العسكرية، قائلا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن حث أردوغان على عدم الإضرار بعملية السلام السورية.

