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حوادث

بسبب حادث التجمع الخامس.. المرور: تحويلات من محور سعد الشاذلي اتجاه المعادي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:24 م
جانب من الحادث
جانب من الحادث
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أحمد مهدي
أعلنت الادارة العامة للمرور عن تحويل الحركة المرورية على الطريق الدائري من الطريق السريع الي الطريق الداعم.

فيما انتقل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية لموقع حادث اصطدام سيارة نقل بـ ٣ سيارات ملاكي.

وكان شخصين لقيا مصرعهم وأصيب ٧ آخرين في حادث تصام سيارة نقل و٣ سيارات ملاكي على الطريق الدائري بالتجمع الخامس.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بتصادم سيارة نقل بـ ٣ سيارات ملاكي على الطريق الدائري في القادم من محور سعد الشاذلي اتجاه المعادي.

وعلى الفور انتقلت قيادات المرور وجاري رفع حطام الحادث ونقل المصابين للمستشفيات. 

وتم نقل الجثتين الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
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