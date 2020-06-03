وزيرة التضامن: من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية.. فيديو

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: "نسعى إلى إنشاء حضانات للاطفال ورفع كفاءتها وترخيصها كي تكون آمنة على الأطفال".

وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أن منذ اسبوعين كنا هنفتح الحضانات ولكن بعد تطورات انتشار فيروس كورونا تراجعنا عن الأمر".





وتابعت نيفين القباج: "نتابع الإجراءات الاحترازية التي تبتعها الدول التي فتحت الحضانات بعد انحسار انتشار فيروس كورونا فيها".





وأكملت نيفين القباج: "وزيرا التعليم العالي والصحة أكدا ان التغيرات في إصابات كورونا غير متوقعة خلال الأسبوعين المقبلين".



