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وزيرة التضامن: من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:31 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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هاني حسين
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: "نسعى إلى إنشاء حضانات للاطفال ورفع كفاءتها وترخيصها كي تكون آمنة على الأطفال".
 
وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية  مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أن منذ اسبوعين كنا هنفتح الحضانات ولكن بعد تطورات انتشار فيروس كورونا تراجعنا عن الأمر".

وتابعت نيفين القباج: "نتابع الإجراءات الاحترازية التي تبتعها الدول التي فتحت الحضانات بعد انحسار انتشار فيروس كورونا فيها".

وأكملت نيفين القباج: "وزيرا التعليم العالي والصحة أكدا ان التغيرات في إصابات كورونا غير متوقعة خلال الأسبوعين المقبلين".

وتابعت نيفين القباج: "من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية".
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