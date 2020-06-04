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أخبار العالم

إصابات كورونا في عمان تتجاوز 14 ألف حالة.. والصحة تكشف سر الزيادة

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:27 ص
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في عمان تصل لـ 14316 حالة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قال وزير الصحة، الدكتور أحمد بن محمد بن عيسى، إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـفيروس كورونا في السلطن وصل إلى 14316حالة، بعد تسجيل 778 إصابة جديدة؛ منها 265 إصابة لعمانيين.

وأشار وزير الصحة العماني إلى أن عدد المتعافين من كورونا في سلطنة عمان وصل إلى 3451 حالة، أما الوفيات فبلغت 67 حالة بينما يرقد 58 شخصا في العناية المركزة.

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وأضاف الوزير العماني، خلال المؤتمر الصحفي التاسع للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع كورونا، أن السلطان هيثم وجه إلى التعايش والتأقلم مع الفيروس طالما أنه لا يوجد لقاح أو علاج، وأكد أن هذا لا لن يأتي إلا بتكاتف الجميع والتقيد بالإرشادات والتعليمات الصحية.

وشدد بن عيسى على أن النظام الصحي في السلطنة متماسك بفضل دعم السلطان وجهود العاملين في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى.

وأرجع وزير الصحة العماني، سبب زيادة الحالات في الفترة الأخيرة إلى الفحوصات التي تقوم الوزارة بها والترصد النشط مشيرا إلى أن تقيد البعض بالتباعد الجسدي والتجمعات الأخرى في النصف الأخير من رمضان واجازة العيد لم يكن كما يجب.
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