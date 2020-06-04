إصابات كورونا في عمان تتجاوز 14 ألف حالة.. والصحة تكشف سر الزيادة

أعلنت سلطنة عمان ، اليوم الخميس، تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قال وزير الصحة، الدكتور أحمد بن محمد بن عيسى، إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـ فيروس كورونا في السلطن وصل إلى 14316حالة، بعد تسجيل 778 إصابة جديدة؛ منها 265 إصابة لعمانيين.





وأشار وزير الصحة العماني إلى أن عدد المتعافين من كورونا في سلطنة عمان وصل إلى 3451 حالة، أما الوفيات فبلغت 67 حالة بينما يرقد 58 شخصا في العناية المركزة.





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وأضاف الوزير العماني، خلال المؤتمر الصحفي التاسع للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع كورونا، أن السلطان هيثم وجه إلى التعايش والتأقلم مع الفيروس طالما أنه لا يوجد لقاح أو علاج، وأكد أن هذا لا لن يأتي إلا بتكاتف الجميع والتقيد بالإرشادات والتعليمات الصحية.





وشدد بن عيسى على أن النظام الصحي في السلطنة متماسك بفضل دعم السلطان وجهود العاملين في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى.



