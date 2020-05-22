خاص.. زيارة سلطان عمان ووزير خارجية قطر للكويت تحمل جديدا للأزمة الخليجية

كشف مصدر دبلوماسي كويتى عن فحوى الزيارة المفاجئة لـ كل من السلطان العٌماني هيثم بن طارق ووزير الخارجية القطري إلى الكويت، لافتًا إلى أن الزيارة تأتى فى وقت حرج لكنها تحمل جديدا للمنطقة الخليجية.





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وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الزيارة تؤشر لدخول الأزمة الخليجية مع قطر فى مرحلة جديدة من الوساطة الخليجية كـ مبادرة جديدة والتى لعبت فيها كل من دولة الكويت وسلطنة عمان من قبل دورا كبيرًا لرأب الصدع وطى الدوحة عن مسارها المعادي لدول المنطقة.

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وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مساء أمس الخميس، إلى الكويت، بعد ساعات من لقاء سلطان عمان هيثم بن طارق، في العاصمة مسقط.





ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“ أن ”وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح استقبل، مساء الیوم الخمیس، في قاعة التشریفات بمطار الكویت الدولي نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة بدولة قطر الشیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني“.





وذكرت وسائل إعلام أن الوزير القطري سلم رسالة من أمير قطر تميم بن حمد لأمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، وقد تسلمها عنه رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح.





وقبل أيام، تداولت أنباء شبه مؤكدة حول اعتزام قطر الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي بعد مسيرة قاربت نحو أربعة عقود وأنها أبلغت الكويت بقرارها.





فيما كشف مصدر كويتى لـ صدى البلد فى تصريح خاص قبل يومين ، أن قطر تعتزم الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي وسط توترات تعيشها داخليا تنذر بانهيارها.





وأوضح "المصدر"، الذى فضل عدم ذكر اسمه ، أن قطر أبلغت دولة الكويت برغبتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي دون إبداء أسباب مقنعة.





وأشار المصدر إلى أن الكويت باعتبارها لعبت دورًا كبيرا فى الوساطة الخليجية لحل الأزمة منذ قرار المقاطعة فى مايو 2017 تجري اتصالاتها وجهودها لتغيير الدوحة عن قرارها.







