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محافظات

طبيب الغلابة بطنطا يكشف حقيقة شائعة وفاته: الناس بتحبني الحمد لله

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:16 م
الدكتور محمد مشالي
الدكتور محمد مشالي
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أحمد على

أكد الدكتور محمد مشالي المعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة" من داخل عيادته بمدينة طنطا بمحافظة الغربية أن هناك سيناريو من الانحدار الأخلاقي بدأ شيوعه منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011م بسبب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي .

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وأضاف "مشالي "ردا على شائعة وفاته المتكرره أن منظومة الأخلاق شبه انعدمت فعليا وتفشت ظاهرة الشائعات المغرضة التي تتسبب في أذى نفسي للأشخاص الذين تطلق عليهم الشائعات الغير حقيقية معلقًا علي شائعة وفاته التي أطلقها البعض خلال هذا الشهر نحو ثلاث مرات أنها شائعة مغرضة وما زلت في كامل لياقتي البدنية والصحية.


وأشار "مشالي " انه مازال يمارس عمله حتي آخر نفس في عمرى مشيرًا أن حب الناس له هو وسام على صدره  مضيفا بقوله " الحمد لله الناس كلها بتحبني " .


وناشد "مشالي " أنه من يقومون بترويج الشائعات بالكف عن الثرثرة والنميمة والانشغال بالقضايا الأهم والوقوف بجانب القيادة السياسية لبناء مصر .


كما وجه دعوه لكافة محبيه بأهمية  اتباع الارشادات الطبية اللازمة لرفع وتقوية الجهاز المناعي للجسم وتناول الفيتامينات التي تقوى المناعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع الإلتزام بالجلوس في المنزل وعدم الخروج إلا في الحالات الطارئة خلال الفترة المقبلة .


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