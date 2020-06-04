AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على أسعار تأجير أشهر 10 سيارات في مصر

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:02 م
تعرف على أسعار تأجير
تعرف على أسعار تأجير أشهر 10 سيارات مصر
Advertisements
قسم السيارات
يلجأ عدد كبير من الأشخاص إلى تأجير سيارة مناسبة لإنجاز بعض مهام العمل، أو لإستخدامها في أغراض آخرى كالسفر أو حفلات الزفاف؛ إلا أن أسعار إيجارات السيارات غير مستقرة وتشهد تفاوتًا بين العديد من معراض السيارات.

لذلك يقدم قسم السيارات بموثع صدى البلد قائمة بأحدث أسعار تأجير أشهر 10 سيارات فى مصر، لذلك إطلع على أحدث الأسعار لإختيار السيارة التى يناسبك.

قائمة أسعار تأجير السيارات شهريًا فى مصر:

1- سبيرانزا انفي
جاء متوسط الإيجار الشهري لسيارة إنفي غاز موديل 2018 مانيوال بقيمة 4000 جنيها. 

2- نيسان صني
يبلغ الإيجار الشهري لسيارة نيسان صاني أوتوماتيك موديل 2020 حوالى 5000 جنيه.

3- BYD
تستيطع إيجار سيارة BYD موديل 2020 أوتوماتيك بـ 5500 جنيه. 

4- شيفروليه أوبترا
يمكنك تأجير سيارة أوبترا الشهيرة موديل 2019، مقابل 6000 جنيه. 

5- نيسان سينترا
بلغ الإيجار الشهري لسيارة سينوفا أوتوماتيك حوالى 6000 جنيه.

6- شيفروليه أوبترا
جاء الإيجار الشهري لسيارة أوبترا موديل 2019 أوتوماتيك بـ 6000 جنيه. 

7- نيسان صني
وصل الإيجار الشهري لسيارة نيسان صني أوتوماتيك 2016 إلى 7500 جنيه. 

8رينو لوجان
تبلغ قيمة الإيجار الشهري لسيارة رينو لوجان 2020 أوتوماتيك 8000 جنيه. 

9- شيفروليه أوبترا
بلغت قيمة الإيجار الشهري لسيارة أوبترا موديل 2020 أوتوماتيك 8000 جنيه. 

10- هيونداى النترا
تستطيع تأجير سيارة النترا أوتوماتيك بقيمة 9500 جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر..صور

أسعار سيارات رينو من الوكيل بتحديث اليوم فى مصر

شيفروليه أوبترا 2020 "كسر زيرو" بسعر 200 ألف

بي واي دي byd تعلن عروضا على أسعارها .. صور

مواصفات وأسعار شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بعد أخر تخفيض

ترشيحاتنا

يمنع انتشار الفيروس داخل خلايا الجسم.. أهم المعلومات حول فيتامين "لاكتوفيرين"

موجز السوشيال ميديا .. احذفوا لعبة ببجي .. حسام عاشور يتراجع عن الاعتزال

بـ الأوف شولدر.. عبير صبرى تستعرض جمالها على حمام السباحة

مسمار توك توك وطرنش.. والد المجنى عليهم في الخانكة: صابر فتح عليهم النار.. وزوجاتهن: العيال ملحقوش يقولوا بابا.. فيديو وصور

تحفيز الاستثمارات في المجال.. رئيس الوزراء: توطين صناعة المستلزمات الطبية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أخبار الفن| جديد في قضية هيفاء وهبي .. هجوم شديد على البلوجرز أحمد حسن وزينب

AdvertisementS

آخر المستجدات.. هذه الفصيلة تتعرض لفشل الجهاز التنفسي عند الإصابة بـ فيروس كورونا

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

السيسي: مصر مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية بشأن لقاح كورونا

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

الشرطة تطارد المتهم.. الاعتداء على مصري في الكويت

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

تحفيز الاستثمارات في المجال.. رئيس الوزراء: توطين صناعة المستلزمات الطبية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

طيران الإمارات يعلن عودة الرحلات إلى 29 مدينة حول العالم

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة تنصح بتناوله مرتين يوميا.. فوائد غير متوقعة لاكتوفيرين في علاج كورونا

جبمسوت بكتف واحد.. كارولين عزمي تشعل السوشيال ميديا

أقوى كوب للمناعة والدايت.. إليك مشروب الكرفس بـ 5 مكونات