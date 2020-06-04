تعرف على أسعار تأجير أشهر 10 سيارات في مصر

يلجأ عدد كبير من الأشخاص إلى تأجير سيارة مناسبة لإنجاز بعض مهام العمل، أو لإستخدامها في أغراض آخرى كالسفر أو حفلات الزفاف؛ إلا أن أسعار إيجارات السيارات غير مستقرة وتشهد تفاوتًا بين العديد من معراض السيارات.
لذلك يقدم قسم السيارات بموثع صدى البلد قائمة بأحدث أسعار تأجير أشهر 10 سيارات فى مصر، لذلك إطلع على أحدث الأسعار لإختيار السيارة التى يناسبك.
قائمة أسعار تأجير السيارات شهريًا فى مصر:
1- سبيرانزا انفي
جاء متوسط الإيجار الشهري لسيارة إنفي غاز موديل 2018 مانيوال بقيمة 4000 جنيها.
2- نيسان صني
يبلغ الإيجار الشهري لسيارة نيسان صاني أوتوماتيك موديل 2020 حوالى 5000 جنيه.
3- BYD
تستيطع إيجار سيارة BYD موديل 2020 أوتوماتيك بـ 5500 جنيه.
4- شيفروليه أوبترا
يمكنك تأجير سيارة أوبترا الشهيرة موديل 2019، مقابل 6000 جنيه.
5- نيسان سينترا
بلغ الإيجار الشهري لسيارة سينوفا أوتوماتيك حوالى 6000 جنيه.
6- شيفروليه أوبترا
جاء الإيجار الشهري لسيارة أوبترا موديل 2019 أوتوماتيك بـ 6000 جنيه.
7- نيسان صني
وصل الإيجار الشهري لسيارة نيسان صني أوتوماتيك 2016 إلى 7500 جنيه.
8- رينو لوجان
تبلغ قيمة الإيجار الشهري لسيارة رينو لوجان 2020 أوتوماتيك 8000 جنيه.
9- شيفروليه أوبترا
بلغت قيمة الإيجار الشهري لسيارة أوبترا موديل 2020 أوتوماتيك 8000 جنيه.
10- هيونداى النترا
تستطيع تأجير سيارة النترا أوتوماتيك بقيمة 9500 جنيه.