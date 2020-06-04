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أخبار العالم

يحدث في إسرائيل.. مظاهرات بتل أبيب وغلق 10 مدارس بسبب كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قررت وزارة التربية والتعليم في إسرائيل، اليوم الخميس، غلق 10 مؤسسات تعليمية منذ ساعات الصباح، بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بداخلها.


وقالت قناة مكان الإسرائيلية إن المؤسسات المغلقة تتضمن 3 مدارس في يافا و4 في تل أبيب وجفعاتيم وبيتح تكفا وأشدود الى جانب 3 روضات أطفال في سديروت.


وبحسب القناة، وصل عدد الطلاب والمعلمين الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس إلى 270 شخصا، فيما يخضع قرابة 8300 آخرين للحجر الصحي.


في السياق ذاته، تشهد تل أبيب احتجاجات عارمة من أصحاب حركة الرايات السوداء ضد الإجراءات الإسرائيلية الخاصة بفيروس كورونا، وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن قوات الشرطة عملت على تسيير حركة المرور إلى الطرق الفرعية بعد قيام المحتجين بإغلاق المحاور الرئيسية في وسط المدينة.


في سياق منفصل، وجهت السفارة الروسية لدى تل أبيب، دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة روسيا للمشاركة في مسيرة لإحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.


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