أخبار الحوادث.. إنقاذ مستشفى دار الشفاء من حريق هائل.. حكاية قتل نقاش لصديقه في الجيزة

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:









بسبب السحر والجن.. حكاية قتل نقاش لصديقه في الجيزة.. طعنه وهشم رأسه والقاه من الطابق الثالث

بيعملي سحر سفلي ومسلط عليا الجن بوظلي حياتي" ومراتي سابتني بسببه" جملة برر بها نقاش دافعه لقتل صديقه وتهشيم رأسه ثم الالقاء به من الطابق الثالث ليفارق الحياة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إصابة مذيعة في قناة الشرق بفيروس كورونا.. واحالة زوجها الإخوانى للتحقيق

أثار إصابة هدير عبد المنعم عبد السلام عسكر المذيعة بقناة الشرق الاخوانية، التى تبث من تركيا بفيروس كورونا ذعر العاملين بالقناة، حيث امتنع بعضهم عن العمل مما وضع القناة الإخوانية فى مأزق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ضبط 223 قضية تلاعب فى أسعار السجائر

نفذت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية مكبرة بالاشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تسرق أموال المصريين.. الجماعة الإرهابية تتلقى تبرعات بزعم توفيرها للأطباء

قامت عناصر قيادات الجماعة الارهابية بإنشاء بريد اليكترونى بحجة تلقى التبرعات لصالح الاطباء لتستولى عليها الجماعة الارهابية وتستغل تلك الاموال فى الإضرار بمصالح الوطن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الداخلية: ضبط 6180 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





حافظ على نفسك من كورونا .. حملات مكبرة على سائقى النقل الجماعى المخالفين لقرار ارتداء الكمامات .. فيديو

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الداخلية : ضبط 198 شخصًا خالفوا قرار منع البناء

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





السيطرة على حريق بشقة في قليوب إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية فى القليوبية على حريق نشب بشقة بشارع داير الناحية بقرية الصباح التابعة للمدينة إثر انفجار أنبوبة بشقة وامتدت إلى المنزل المجاور وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





داخل شركة مستلزمات طبية.. مصادرة 200 علبة كمامات مجهولة المصدر بالغربية

اضغط هنا. تمكنت مديرية التموين بالغربية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، اليوم الخميس، من ضبط 200 علبة كمامة مجهولة المصدر، داخل شركة مستلزمات طبية، قبل طرحها للبيع بالأسواق.. للمزيد من التفاصيل





حريق يلتهم مخزنًا بمستشفى دار الشفاء في العباسية

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم مخزنا للمراتب والأسرّة بمستشفي دار الشفاء فى العباسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ مستشفى دار الشفاء بعد احتراق أحد المخازن

أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة العاملين والمرضى بمستشفي دار الشفاء فى العباسية من كارثة محققة، بعد أن اشتعلت النيران داخل مخزنا يحوى على كميات كبيرة من المراتب والسرائر الخاصة بالمرضى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





حريق هائل بمعرض للأجهزة الكهربائية في الخانكة ..صور

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق هائل نشب بمعرض للأجهزة الكهربائية على مساحة 300 متر تقريبا مكون من طابقين بقرية عرب العيايدة التابعة لمركز الخانكة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شركة للصناعات الدقيقة .. السيطرة على حريق فى مصنع بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب في شركة للصناعات الدقيقة بترعة الاسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مباحث المطرية تكثف جهودها لحل لغز العثور على رضيع ملقى بجوار مركز الشباب