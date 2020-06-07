استقرار أسعار الذهب في مستهل التعاملات.. اليوم

استقرت اسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد، بعد تراجع طفيف بقيمة جنيه واحد سجله أمس السبت بـ محالات الصاغة .
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 772 جنيه .
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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 بمحالات الصاغة نحو 882 جنيه كأعلي سعر له، فيما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 بقيمة 662 جنيه .
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 نحو 515 جنيه .
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6127 جنيه وأوقية الذهب نحو 27.44 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 882.3 ألف جنيه.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.