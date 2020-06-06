7 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 6-6-2020

تراجعت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 6-6-2020 بقيمة 7 جنيهات، على خلفية هبوط سعر الذهب لأدنى مستوى له فى أكثر من 6 أسابيع، إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 765 جنيها للجرام، وهو مستوى عالى نسبيا أيضا ولا يضاهى الهبوط فى الأسعار العالمية، نتيجة ارتفاع الدولار بالسوق المصرفى.
و يستعرض "صدى البلد" اسعار الذهب وهى كالتالى :
عيار 18 سجل 655.75 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 765 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 6120 جنيها
أوقية الذهب 1680 دولار
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.