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اقتصاد

7 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 6-6-2020

السبت 06/يونيو/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تراجعت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات  اليوم السبت 6-6-2020  بقيمة 7 جنيهات، على خلفية هبوط سعر الذهب لأدنى مستوى له فى أكثر من 6 أسابيع، إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 765 جنيها للجرام، وهو مستوى عالى نسبيا أيضا ولا يضاهى الهبوط فى الأسعار العالمية، نتيجة ارتفاع الدولار بالسوق المصرفى.

و يستعرض "صدى البلد" اسعار الذهب وهى كالتالى : 

عيار 18 سجل 655.75 جنيها للجرام


عيار 21 سجل 765 جنيها للجرام


عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام


الجنيه الذهب 6120 جنيها


أوقية الذهب 1680 دولار


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


 وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 
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