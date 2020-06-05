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اقتصاد

عيار 21 بـ 771 جنيها.. سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:00 م
سعر الذهب بختام تعاملات
سعر الذهب بختام تعاملات اليوم
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علياء فوزى
شهدت أسعار الذهب في مصر استقرار خلال  ختام تعاملات الجمعة 5-6-2020، بعد أن شهدت تذبذبا خلال اليومين الماضيين.

وينشر صدى البلد أسعار الذهب وفقا لآخر تحديث لموقع gold price today .

تراوح سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا من 769 إلى 771 جنيها.

وسجل الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة نحو 879 إلى 881 جنيها في ختام  تعاملات اليوم.

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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 661 جنيها.


أما سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة، فسجل نحو 514 جنيها.


ووصل سعر الجنيه الذهب  إلى 6168 جنيها.

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وسجل السعر العالمى للذهب 27.404 ألف جنيه للاوقية.

ووصل سعر كيلو الذهب 881.143 ألف جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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