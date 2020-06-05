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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 5-6-2020

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
شهدت اسعار الذهب في مصر ارتفاعا خلال  تعاملات الجمعة 5-6-2020،  بنحو 7 جنيهات بعد أن شهدت تذبذبا خلال اليومين الماضيين.

وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا إلى نحو 772 جنيها بعد أن  وصل امس 765 جنيها للجرام في محالات الصاغة اليوم مرتفعا بنحو 7 جنيهات، و770 جنيها خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة نحو 882 جنيها في ختام  تعاملات اليوم بمحال الصاغة، بينما سجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 662 جنيها.

أما سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة، فسجل نحو 514 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب  إلى 6178 جنيها، وأوقية الذهب بـ 27.439 ألف جنيه، وكيلو الذهب بـ 882.286 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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