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اقتصاد

عقب ارتفاعه 9 قروش.. الدولار يواصل الارتفاع اليوم الخميس 4-6-2020

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

شهد سعر الدولار ارتفاعا بنحو 3 قروش، مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 4-6-2020، ليصل إلى 16.02 جنيه للشراء مقابل 16.12 جنيه للبيع، طبقا لأسعار البنك المركزي المصري، وذلك عقب ارتفاعه بنحو 9 قروش خلال اليومين الماضيين، ليصل إجمالي الارتفاع 12 قرشا خلال الثلاثة الأيام الماضية.


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وسجل سعر اليورو اليوم 17.93 جنيه للشراء و18.05 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني 20.15 جنيه للشراء و20.27 جنيه للبيع.


وسجل سعر الفرنك السويسري 16.61 جنيه للشراء و16.72 جنيه للبيع، والين الياباني وصل إلى 14.75 جنيه للشراء و14.84 جنيه للبيع، وفي سجل اليوان الصيني 2.25 جنيه للشراء و2.26 جنيه للبيع.

 

وعن سعر صرف العملات العربية سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 51.98 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي وصل إلى 4.36 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع.

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