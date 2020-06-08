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أخبار البلد

زيادة المخصصات المالية لبعض مشروعات القوى العاملة..وتطوير منظومة التدريب عن بعد|شاهد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، اليوم الاثنين، على توصيات وزارة القوى العاملة بزيادة المخصصات المالية بالباب السادس لبعض المشروعات التى تنفذها الوزارة، ومنها مشروع إنشاء مركز التدريب المهنى بالصالحية بمحافظة الشرقية ، وتطوير منظومة التدريب عن بعد (أون لاين) فى المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية.


جاء ذلك بعد أن استعرض ممثلو وزارة القوى العاملة بنود مشروع مقترح بموازنة ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديرياتها بالمحافظات على مستوى الجمهورية، والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية للعام المالي 2020/2021  .


وأشادت لجنة القوى العاملة رئيسًا وأعضاءً بالبرلمان، بأداء وزارة القوى العاملة، وما قدمته الوزارة خلال العام المالى الحالى 2019/2020 فى منظومة تطوير التدريب المهنى، موجهة الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على كل المجهودات التي بذلتها الوزارة في هذا الخصوص والعمل على أرض الواقع لنعبر بمصر في أزمة كورونا إلى بر الأمان.

من جانبه وجه محمد سعفان وزير القوي العاملة شكره وتقديره للجنة رئيسا وأعضاء علي إتاحة الفرصة لمسئولي وزارة القوي العاملة لعرض مقترحاتها بموازنة ديوان عام الوزارة، ومديرياتها بالمحافظات على مستوى الجمهورية، والمركز القومى للدراسات السلامة والصحة المهنية للعام المالي 2020/2021  .

وأكد سعفان  في تصريحات صحفية اليوم ،أن الوزارة تقوم بدور رائد فى وضع الخطة الاستراتيجية للتدريب المهنى فى مصر ، حيث تركز برامج التدريب المهنى التى تقدمها على البعد الاجتماعى ، وتعطى الأولوية فى التدريب للفئات الأولى بالرعاية والفئات المهمشة التى قد لا تحظى بفرص تدريب فى مراكز التدريب التابعة للقطاعين العام والخاص ، وذلك من خلال 54 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة ، منها 38 مركزًا ثابتًا يجرى حاليا الانتهاء من تطويرها وتجهيزها ورفع كفاءتها واستكمال الأعمال الإنشائية في 7 مراكز بها للتدريب على المهن والحرف التى يحتاجها سوق العمل، لافتا إلي أنه سوف يتم افتتاح أول مركز بعد تطويره ويطلق عليه "شهداء الكتيبة 103 صاعقة" بحي الشرابية بمحافظة القاهرة قريبا ، ثم يتم افتتاح باقي المراكز تباعا بمختلف المحافظات، كما يوجد 3 وحدات تدريبية ثابتة.


وقال سعفان : إن الوزارة  قامت بتطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع ، وكانت هذه الوحدات  مهملة منذ تسعينيات القرن الماضي ، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كى نصل لكل راغب فى التدريب فى محل إقامته ، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر .


ومن المقرر أن تقوم الوزارة باستكمال خطة منظومة التدريب وتطوير وحدات التدريب المتنقلة بعد غروب وباء فيروس كورونا، فضلا عن تطوير منظومة التدريب عن بعد (أون لاين) فى المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية.

 
زيادة المخصصات المالية لبعض مشروعات القوى العاملة..وتطوير منظومة التدريب عن بعد|شاهد
زيادة المخصصات المالية لبعض مشروعات القوى العاملة..وتطوير منظومة التدريب عن بعد|شاهد
زيادة المخصصات المالية لبعض مشروعات القوى العاملة..وتطوير منظومة التدريب عن بعد|شاهد
زيادة المخصصات المالية لبعض مشروعات القوى العاملة..وتطوير منظومة التدريب عن بعد|شاهد
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