التعليم: رسوب أي طالب ثانوية عامة يتجاهل تسليم كراسات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، أن إلزام طلاب الثانوية العامة 2020 بالاجابة على امتحانات المواد غير المضافة للمجموع هدفه عمل تقييم لما تم تحصيله .
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن استلام الطالب لكراسات امتحان المواد غير المضافة للمجموع والسماح بالإجابة من المنزل ، سيساعد الطالب على تقييم نفسه .
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وحذَّر نائب وزير التربية والتعلمي من ان عدم تسليم الكراسة مرة اخرى في اللجنة بعد اجابة اسئلتها فى الموعد المحدد لتسليمها ، أو فقدان هذه الكراسة ، سيجعل الطالب في هذه الحالة راسبًا فى المادة .
وأشار نائب وزير التربية والتعليم ، انه في هذه الحالة سيكون للطالب الحق فى دخول الدور الثانى بنفس قواعد الدور الثاني ، كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة.
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن آلية جديدة سوف تطبق لأول مرة هذا العام في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2020.
حيث قال وزير التربية والتعليم ، أنه تقديرا لظروف وتوترات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيفا للعبء على طلاب الثانوية العامة ، تقرر أن تكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل" .
وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذا القرار سيتم تطبيقه وفقا للضوابط الآتية:
- سيتسلم الطلاب البوكليت الخاص بإمتحان مواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من إمتحان اللغة العربية يوم 21 يونيو 2020، على أن يجيب عليه الطلاب ويكون موعد تسليمه مرة اخرى متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد ١٢ يوليو.
- سيتسلم الطلاب البوكليت الخاص بإمتحان مادة التربية الوطنية ، فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم 14 يوليو 2020 ، ، على أن يجيب عليه الطلاب في المنزل ، ويكون موعد تسليمه مرة اخرى متزامن مع موعد امتحان يوم ٢١ يوليو.
كما زف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خبرا سارا لطلاب المدارس الدولية في مصر بشأن الامتحانات القومية التي كانوا منالمفترض ان يؤدونها مع زملاءهم الدارسين في مدارس التعليم العام العادية.
حيث قال وزير التربية والتعليم : سنعفي طلاب المدارس الدولية من القدوم الى لجان الامتحانات وقت امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية و التربية الوطنية.
وأضاف قائلا : قررنا انه في يوم 21 يونيو يتولى مندوب عن كل مدرسة دولية بعد الساعة الواحدة ظهرا التوجه الى لجنة الامتحان لاستلام بوكليت امتحان العربي والدين لتسليمه للطلاب الذين يتولوا الاجابة عليه من المنازل ثم يسلموه مرة اخرى بعد 20 يوم في مدرستهم.
وقال وزير التربية والتعليم : نفس الشئ في التربية الوطنية ، فسوف يتم تسليم الطلاب بوكليت امتحانها يوم امتحان اللغة الاجنبية الثانية ، على ان يسلموه في اللجنة اخر يوم في الامتحانات.
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل ، مشيرًا إلى أن تفاصيله كما يلي:
الاحد 21 يونيو : اللغة العربية
الخميس 25 يونيو : اللغة الاجنبية الاولى
الاحد 28 يونيو : الديناميكا
الخميس 3 يوليو : الاحياء – الاستاتيكا – الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ
الاحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا
الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الاجنبية الثانية
الاحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية