التعليم: رسوب أي طالب ثانوية عامة يتجاهل تسليم كراسات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، أن إلزام طلاب الثانوية العامة 2020 بالاجابة على امتحانات المواد غير المضافة للمجموع هدفه عمل تقييم لما تم تحصيله .





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن استلام الطالب لكراسات امتحان المواد غير المضافة للمجموع والسماح بالإجابة من المنزل ، سيساعد الطالب على تقييم نفسه .





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وحذَّر نائب وزير التربية والتعلمي من ان عدم تسليم الكراسة مرة اخرى في اللجنة بعد اجابة اسئلتها فى الموعد المحدد لتسليمها ، أو فقدان هذه الكراسة ، سيجعل الطالب في هذه الحالة راسبًا فى المادة .





وأشار نائب وزير التربية والتعليم ، انه في هذه الحالة سيكون للطالب الحق فى دخول الدور الثانى بنفس قواعد الدور الثاني ، كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة.



