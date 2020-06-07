"الإجابة من البيت" .. طلاب الثانوية العامة والدولية يؤدون 3 امتحانات من المنازل لأول مرة في مصر بسبب كورونا

- سيتسلم الطلاب البوكليت الخاص بإمتحان مواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من إمتحان اللغة العربية يوم 21 يونيو 2020، على أن يجيب عليه الطلاب ويكون موعد تسليمه مرة اخرى متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد ١٢ يوليو.
- سيتسلم الطلاب البوكليت الخاص بإمتحان مادة التربية الوطنية ، فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم 14 يوليو 2020 ، ، على أن يجيب عليه الطلاب في المنزل ، ويكون موعد تسليمه مرة اخرى متزامن مع موعد امتحان يوم ٢١ يوليو.
كما زف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خبرا سارا لطلاب المدارس الدولية في مصر بشأن الامتحانات القومية التي كانوا منالمفترض ان يؤدونها مع زملاءهم الدارسين في مدارس التعليم العام العادية.
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل ، مشيرًا إلى أن تفاصيله كما يلي:
الاحد 21 يونيو : اللغة العربية
الخميس 25 يونيو : اللغة الاجنبية الاولى
الاحد 28 يونيو : الديناميكا
الخميس 3 يوليو : الاحياء – الاستاتيكا – الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ
الاحد 13 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا
الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الاجنبية الثانية
الاحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية