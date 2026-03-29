فرنسا تصطدم بكولومبيا في بروفة جديدة قبل مونديال 2026

يخوض منتخب فرنسا لكرة القدم مواجهة ودية جديدة أمام منتخب كولومبيا لكرة القدم، في تمام التاسعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب نورث ويست بولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه مؤخرًا على منتخب البرازيل لكرة القدم بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما الأسبوع الماضي على ملعب “جيليت ستاديوم”، في إطار تحضيرات المنتخبين للمونديال المقبل.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن تواجد فرنسا في المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات النرويج والسنغال، بالإضافة إلى المتأهل من الملحق العالمي الذي يضم بوليفيا أو سورينام أو العراق.

في المقابل، ينافس منتخب كولومبيا ضمن المجموعة الحادية عشرة، رفقة البرتغال وأوزبكستان، إلى جانب أحد المتأهلين من الملحق العالمي (كاليدونيا الجديدة أو جامايكا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية).

وعلى مستوى المواجهات المباشرة، التقى المنتخبان في أربع مباريات سابقة منذ عام 1972، وكان آخرها في مارس 2018، عندما نجح المنتخب الكولومبي في تحقيق الفوز بنتيجة 3-2 خلال لقاء ودي جمع الطرفين.