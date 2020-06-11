البيت هيقع علينا.. أهالى صهرجت بالدقهلية يناشدون المسؤولين بإزالة منزل آيل للسقوط منذ 2015.. صور

ناشد المواطن عمرو عبد المحسن حسانين، المقيم فى قرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتنفيذ قرار الإزالة الصادر منذ عام 2015 لمنزل آيل للسقوط مكون من ثلاثة طوابق بالبر الغربى بالقرية شارع البحر.





وقال فى رسالته: رغم سقوط أسقف الدور الثالث والثانى من المنزل واحتوائه على زواحف ومخلفات متنوعة إلا أن قرار الإزالة لم ينفذ حتى الآن، وأنشاد المسؤولين سرعة تنفيذ قرار الإزالة نظرا لخطورة الموقف".





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



