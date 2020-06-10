وائل جسار يحصد 2.5 مليون مشاهدة بـ ما تغيبش ثواني.. فيديو

«وعشقت حياتي الجاية .. ومكانك هو مكاني .. انا عشت حياتي .. وما تأثرتش بيها .. غير لما لقيتك فيها .. وعرفت ان الأيام .. كدا احلا معاك .. دانا عمري بحاله .. مفيش غيرك قدامي.. وعليك انا كل كلامي .. وبقيت حابب ايامي».





«ما تغيبش ثواني» لـ وائل جسار، كلمات: خالد تاج الدين، الحان: وليد سعد، توزيع: وليد شراقي، ميكس وماستر: محمود عزت، وانتاج: لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج: فادي حداد.