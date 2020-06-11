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سيارات

مواصفات سيارة شيفروليه تاهو 2020.. وحش الخليج.. صور

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:00 م
مواصفات سيارة شفروليه
مواصفات سيارة شفروليه تاهو 2020..وحش الخليج..صور
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قسم السيارات
توفر لك سيارة شيفروليه تاهو LS 2WD موديل 2020 الفخامة والمميزات وعوامل الراحة، بالإضافة إلى قدراتها على التحكم في سرعة من خلال نظام التثبيت الذكي والعديد من التقنيات التكنولوجية المثيرة للاهتمام. 

فى إطار ذلك يستعرض يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز مواصفات سيارة شيفروليه تاهو LS 2WD موديل 2020، التى يصفها الخبراء على أنها وحش الطرق فى الخليج العربي.

هي سيارة من فئة سيارات رياضية متعددة الاستخدام ونوع دفع العجلات فيها دفع خلفي، حجم محرك السيارة هو 5.3 لتر وعدد الأسطوانات هو 8 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 355 حصان، و قوة العزم 519 نيوتن/متر.

تتمتع شيفروليه تاهو LS 2WD موديل 2020 بوجود ناقل الحركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع محرك يعمل بوقود البنزين، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 9.6 كيلومتر لكل لتر،

أما بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا توفر سيارة شيفروليه تاهو LS 2WD موديل 2020 مخارج USB، مشغل CD و  كارت  ذاكرة، بالإضافة لـ 9 مكبرات صوت، بالإضافة لمقاعد مخملة تعمل بالتحكم الكهربائي.

ونظام تثبيت سرعة ذكي مقاعد في الصف الثالث أقفال آلية للأبواب نوافذ كهربائية، وبها مراقبة ضغط الهواء في الإطارات فرامل مانعة للإنغلاق التحكم في الإنزلاق تقنية دعم المكابح، مع حساسات أمامية وخلفية و7 وسائد هوائية "ايرباج".

و يبدأ سعر شفروليه تاهو LS 2WD موديل 2020 من 139,900 ريال سعودي.
مواصفات سيارة شيفروليه تاهو 2020.. وحش الخليج.. صور
مواصفات سيارة شيفروليه تاهو 2020.. وحش الخليج.. صور
مواصفات سيارة شيفروليه تاهو 2020.. وحش الخليج.. صور
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