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سيارات

شاهد نسخة الشرطة الجديدة من السيارة شيفرولية تاهو 2021

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة شفرولية لصناعة السيارات تدشين سيارتها الجديدة تاهو 2021 ولكن كسيارة شرطة ، حيث تتوفر من السيارة الجديدة نسختين ولكن كلاهما للمهمات الخاصة ، الاولى سيارة شرطة PPV والثانية سيارة خدمات خاصة SSV .

تم تصميم إصدار PPV للانطلاق بسرعات عالية مع راحة إضافية التي تحتاجها سيارة دورية يومية، في حين أن SSV أكثر تركيزًا على الطرق الوعرة والسحب، وكلاهما يستمد قوته من نفس المحرك V8 سعة 5.3 لتر والمزود بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات.

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ويستخدم محرك شفروليه PPV غطاء عالي الأداء من كامارو ZL1 LT4، والذي يعمل على تحسين تهوية حجرة المحرك، وفي الوقت نفسه، يتم تبريد زيت المحرك وسوائل ناقل الحركة عن طريق نظام تبريد مخصص للخدمات الشاقة، ومن أجل التعامل مع ملاحقات الشرطة بشكل أفضل.

كما استخدمة السيارة الجديدة للطرازين اطارات متطورة من شركة بريدجستون ، وتم تركيب هذه الإطارات على جنوط فولاذية قياس 20 بوصة، وتم اختبارها في مسارات سباق متعددة، مع تعزيز مسافة التوقف المحسنة لـ PPV والتي تم تقليلها بمقدار 3.35 متر من 100 كم/س إلى 0 كم/س على الأسطح الجافة.

بالاضافة الى نوابض لولبية وقضبان التثبيت من أجل لف أقل لجسم السيارة، وارتفاع أقل للركوب لتحسين الاستقرار، ونظام مكابح عالي الأداء مع ستة مكابس من بريمبو في الأمام، وسرعة قصوى قدرها 225 كم/س.

كما يوجد نقطة اتصال Wi-Fi 4G LTE، وكاميرا الرؤية الخلفية عالية الدقة مع نظام مساعد الركن الخلفي، ومرآة الكاميرا الخلفية المتاحة للحصول على رؤية واسعة أقل إعاقة خلف السيارة، والجديد في طرازات 2021 هي ميزة الدخول بدون مفتاح القياسية والتشغيل السريع، مما يعني أنه يمكن لضباط الشرطة ترك المفتاح على أحزمتهم لاستخدام أبسط وأسرع.

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