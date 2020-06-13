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محافظات

فى واقعة جديدة.. خفافيش تهاجم قرية بالخانكة والطب البيطرى يتعامل معها

السبت 13/يونيو/2020 - 08:14 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شهدت منطقة الأسمية التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية ظهور عدد من الخفافيش بأحد المنازل الأمر الذي سبب حالة من الخوف بين الأهالي.
من جانبه قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة أنه تلقى بلاغا من أهالي منطقة الأسمية التابعة للمدينة بوجود منزل مهجور به كميات كبيرة من الخفافيش تخرج في شكل أسراب. 

وأشار ربيع إلى أنه تم إخطار مديرية الطب البيطري بالمحافظة ومن المقرر إرسال لجنة لمعاينة المنزل والقضاء على الخفافيش وتطهير المنطقة.
يذكر أن قريتين من شبين القناطر والقناطر الخيرية تعرضتا لمهاجمة الخفافيش بمنازل مهجورة في وقت سابق.

وعلى الفور أرسلت مديرية الطب البيطري بالقليوبية لجنة للقضاء عليها وفحص الأنواع والسلالات التي ثبت أنها من أكلة الفواكة وليست من النوع الخطير.
فى واقعة جديدة.. خفافيش تهاجم قرية بالخانكة والطب البيطرى يتعامل معها
فى واقعة جديدة.. خفافيش تهاجم قرية بالخانكة والطب البيطرى يتعامل معها
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