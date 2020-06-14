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محافظات

بعد إصابتها بكورونا.. مديرة إدارة العلاج الحر بالمنوفية تخضع للعزل المنزلي

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:48 ص
صدى البلد
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محمد أمين
لم تكن تتوقع الدكتورة شيرين مسعد، مديرة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن تصاب بفيروس كورونا الذي يهدد العالم بأجمعه، نظرا لاهتمامها بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، ولم تتردد يوما في أداء مهام عملها لمواجهة هذا الشبح الذي يحصد أرواح الأبرياء، فواصلت العمل ليلا ونهارا ضمن أفراد مديرية الصحة بمحافظة المنوفية لمواجهة هذا الخطر حتى فوجئت بإصابتها بفيروس كورونا 




وشعرت الدكتورة شيرين مسعد في بداية الأمر بحالة من الضعف العام وتكسير بالعظام وإرهاق شديد، ولكنها لم تتوقع ولم يخطر ببالها إصابتها بالفيروس، واعتقدت أن الأمر حالة إرهاق بسبب ضغط العمل المتواصل ليلا ونهارا في ظروف تفشي الفيروس اللعين، خصوصا أنها قامت بعمل ما يقارب الألف جولة للتفتيش على المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة للاطمئنان على سير العمل بداخلها.


ولكن بمرور الوقت شعرت بتزايد الألم والصداع شديد وارتفاع فى درجات الحرارة، الأمر الذى جعلها تشك فى إصابتها بفيروس كورونا.


وتوجهت الدكتورة شيرين مسعد، مديرة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، على الفور إلى مستشفي صدر شبين الكوم، وقامت  بعمل مسحة لتكشف المسحة إيجابية إصابتها بالفيروس، فتوجهت على الفور لمنزلها وقامت بعمل عزل منزلي لنفسها واتباع البروتوكول الخاص بالعلاج من الفيروس.
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