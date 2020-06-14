أحمد موسى: ملف سد إثيوبيا قضية 100 مليون مصري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ملف سد إثيوبيا قضية 100 مليون مصري وحق لكل المصريين أن يدافعوا عنه.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الرئيس السيسي وجد أزمة سد النهضة أمر واقع، ويحاول أن يتوصل إلى حل عبر المفاوضات".





وتابع الإعلامي أحمد موسى "تم وضع أساسات سد النهضة في 2011، وقناة الجزيرة قامت بنشر تقارير مصورة عن السد قبل 2012".





ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن قناة الجزيرة كانت تنقل البث المباشر من إثيوبيا بشأن سد النهضة.





وأكمل الإعلامي أحمد موسى "سد النهضة ليس وليد اللحظة، ولم يتم بناؤه في فترة حكم الرئيس السيسي".



